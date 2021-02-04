Узбекистан и Великобритания обсуждают вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и промышленности

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана стартовало двухдневное онлайн-заседание Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (UBTIC), организованное внешнеторговыми ведомствами двух стран для обсуждения актуальных вопросов развития приоритетных направлений сотрудничества между представителями официальных и деловых кругов Узбекистана и Великобритании.

В ходе мероприятия обсуждались практические аспекты углубления взаимодействия в сферах инвестиций, экономики и торговли, бизнеса, энергетики, науки и образования, подготовки кадров, здравоохранения, финансов и других.

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