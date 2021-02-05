Погода в Узбекистане на 6 февраля

Погода в Узбекистане на 6 февраля05.02.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля , погода по прогнозам синоптиков:
6-8 февраля на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа.
6-7 февраля по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с.
7-8 февраля по республике пройдут дожди, по предгорным
и горным районам местами сильные, в высокогорьях с переходом в снег.
7-8 февраля температура воздуха будет в пределах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
6-8 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 20-22° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.
УЗИНФОРМ