



Погода в Узбекистане на 6 февраля



ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля , погода по прогнозам синоптиков: 6-8 февраля на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа. 6-7 февраля по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. 7-8 февраля по республике пройдут дожди, по предгорным

и горным районам местами сильные, в высокогорьях с переходом в снег. 7-8 февраля температура воздуха будет в пределах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. 6-8 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 20-22° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

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