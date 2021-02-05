Глава государства утвердил нового хокима Ферганской области

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Фергане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном заседании областного кенгаша народных депутатов.

В ходе мероприятия было проведено голосование по кандидатуре нового руководителя администрации региона, которого представил глава государства - Хайрулло Бозорова, исполняющего обязанности руководителя региона с сентября минувшего года.

По результатам голосования Хайрулло Бозоров был утвержден хокимом Ферганской области, а также хокимы Кувинского, Узбекистанского и Язъяванского районов, а также руководители некоторых секторов освобождены от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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