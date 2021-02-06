Узбекистан начал официальное сотрудничество с Республикой Сан-Марино

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Сан-Марино установили дипломатические отношения.

Церемония подписания протокола была проведена 3 февраля в посольстве Сан-Марино в Риме (Италия). В ней приняли участие Посол Республики Узбекистан в Итальянской Республике Отабек Акбаров и Посол Республики Сан-Марино в Итальянской Республике Даниэла Ротондаро.

В соответствии с условиями документа, он вступает в силу после завершения соответствующих внутригосударственных процедур со стороны Сан-Марино. В качестве приоритетных областей развития межгосударственного сотрудничества в нем указаны политическая, экономическая, социальная и культурная сферы.

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