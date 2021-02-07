Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 79162 инфицированных

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 20 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 79 тысяч 162 человека. Число умерших от COVID-19 составило 621 человек. Выздоровели 77 тысяч 564 человека.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 87-е место в мире, по смертности - 99-е.

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