Узбекистан возглавил совет управляющих Группы ИБР

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена видеоконференция с представителями Исламского банка развития (ИБР).

В ходе мероприятия была озвучена информация о том, что управляющий от Республики Узбекистан – заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков был избран председателем Совета управляющих Группы ИБР (впервые в истории сотрудничества страны и банка).

Как сообщает внешнеторговое ведомство, Группа Исламского банка развития, в которую входят Исламский банк развития, Исламская корпорация по развитию частного сектора, Международная исламская торгово-финансовая корпорация, Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов и Исламский институт исследований и обучений, была основана в 1974 году в Джидде (Саудовская Аравия). Членами ИБР являются 57 стран мира, а ключевым направлением деятельности является финансирование крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов в стратегических отраслях экономики.

Ранее, в октябре прошлого года, С.Умурзаков был избран заместителем председателя Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Также в ходе видеоконференции Сардор Умурзаков и президент ИБР Бандар Хаджар рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и практические аспекты реализации совместных инвестиционных проектов в сферах экономики и торговли, образования и здравоохранения, бизнеса, транспорта и связи.

Также были обсуждены вопросы организации запланированных совместных мероприятий и контактов на различных уровнях, в том числе, предстоящего в текущем году в Узбекистане 46-го ежегодного заседания Совета управляющих ИБР, намеченного на июнь визита президента ИБР в Узбекистан и других.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о расширении двустороннего сотрудничества путем мобилизации ресурсов дочерних структур ИБР – Исламской корпорации по развитию частного сектора, Международной исламской торгово-финансовой корпорации и Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортного кредитования.

Кроме того, было согласовано, что стороны рассмотрят возможность открытия регионального представительства ИБР в Узбекистане по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.

УЗИНФОРМ