



Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Тюркским советом



ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 8 февраля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия по приоритетным направлениям, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи