



Проведен разговор глав Узбекистана и Афганистана



ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития узбекско-афганских отношений по приоритетным направлениям, оказания международного содействия стабилизации ситуации в ИРА, прежде всего, в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, ТЭК и энергетики, образования и подготовки кадров, культуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи