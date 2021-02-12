Глава государства провел перестановки в кадровом составе силовых органов

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд документов о новых назначениях в кадровом составе правоохранительных органов страны.

В частности, с поста первого заместителя Генерального прокурора Республики Узбекистан на другую работу был переведен Абдухалим Холмахматов. Его место занял Бахриддин Валиев.

Новым заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан по информационным технологиям стал Нажмиддин Тураходжаев, который до этого работал директором Государственного центра персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

На должность заместителя министра внутренних дел Республики Узбекистан – начальника Следственного управления был назначен Яхёжон Абдулхаков.

На пост начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан заступит Рустам Хатамов.

УЗИНФОРМ