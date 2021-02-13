Проведена встреча глав ведомств внешней торговли Узбекистана и Казахстана

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков совершил рабочую поездку на узбекско-казахстанскую границу, где на территории пограничного пункта таможенного пропуска "Гишт-Куприк" провел встречу с министром торговли и интеграции Республики Казахстан Бахытом Султановым.

В ходе встречи министры обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, экономики и торговли, практические аспекты создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС).

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