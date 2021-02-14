



Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества Узбекистана и Афганистана



ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел онлайн-переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ханифом Атмаром и главой Администрации Президента ИРА Мухаммадом Шакиром Коргаром. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, транспорта и связи, энергетики, инфраструктуры, науки, образования и культуры, реализации совместных проектов в горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической, автомобилестроительной и текстильной отраслях, а также в областях сельского хозяйства, ирригации и сельскохозяйственного машиностроения в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи