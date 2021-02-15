Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 79442 заболевших

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 79 тысяч 442 человека. Число умерших от COVID-19 составило 622 человек. Выздоровели 77 тысяч 928 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 87-е место в мире, по смертности - 100-е.

УЗИНФОРМ