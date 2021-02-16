Новый посол Исландии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии (с резиденцией в Москве, Россия) Аурни Тором Сигурдссоном.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, возобновляемой энергетики, туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

Аурни Тор Сигурдссон будет совмещать должность посла в Узбекистане с постом главы исландской дипмиссии в России, на который он был назначен в августе прошлого года. До этого он работал послом Исландии в Финляндии (2018-2020) и являлся послом по делам Арктики и старшим должностным лицом Арктического совета, МИД Исландии (2015-2017).

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