



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. 15 февраля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел онлайн-переговоры с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саидовым. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, промышленной кооперации, транспорта, водных ресурсов и энергетики, банков и финансов, внедрения автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии, модернизации ряда гидротехнических сооружений и объектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи