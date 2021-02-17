Погода в Узбекистане на 18 февраля

Погода в Узбекистане на 18 февраля17.02.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 февраля , погода по прогнозам синоптиков:
18-21 февраля на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа.
18-19 февраля по республике местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с.
19 февраля местами пройдут дожди, по северу осадки (дождь снег).
20-21 февраля по республике пройдут дожди, местами возможны сильные. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям без осадков.
20-21 февраля температура воздуха понизится днем до 8-13° тепла, ночью до 2-7° тепла.
17-18 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 24-26° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 24-29° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 20-25° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза- 3° тепла, днем 10-15° тепла.
УЗИНФОРМ