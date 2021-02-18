Глава МИД Узбекистана посетил Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля находящийся в рабочей поездке по странам Центральной Азии министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Туркменистан.

Программа пребывания главы МИД в Ашхабаде включала встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и другими официальными лицами.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства и других.

По итогам визита была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2021-2022 годы.

Из Ашхабада Абдулазиз Камилов отправился в Казахстан.

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