Глава МИД Узбекистана посетил Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий во главе представительной делегации с рабочей поездкой в странах Центральной Азии, посетил город Нур-Султан, где прошли его встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберды.

В ходе визита обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, промышленности, инвестиций, инфраструктуры, транспорта и связи, туризма, углубления взаимодействия по линии парламента.

После посещения Казахстана Абдулазиз Камилов отправился в Таджикистан.

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