Глава государства назначил нового руководителя Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля в рамках рабочей поездки в Наманганскую область страны Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в принял участие во внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов.

На заседании был рассмотрен организационный вопрос. Временно исполняющий обязанности главы администрации вилоята с сентября минувшего года Шавкат Абдуразаков был утвержден на должность хокима Наманганской области по результатам проведенного депутатами голосования.

Ранее хокимом Наманганской областия являлся Хайрулла Бозоров, который в начале этого месяца был назначен хокимом Ферганской области.

По информации пресс-службы главы государства, Шавкат Абдуразаков родился в 1976 году в городе Намангане. В разные годы занимал ответственные должности в областном хокимияте и управлении государственной собственности, в Кабинете Министров. Был председателем Государственного комитета по экологии.

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