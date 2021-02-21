Делегация Узбекистана вернулась из Венгрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым совершила 16-18 февраля визит в Венгрию, чтобы обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В частности, были проведены переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Торгово-промышленной палаты Лазло Паррагом, председателем и исполнительным директором банка "OTP Bank Group" Шандором Чаньи и другими представителями официальных и деловых кругов Венгрии. Кроме того, узбекская делегация приняла участие в прошедших в Будапеште 6-м заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двустороннем бизнес-форуме.

В ходе проведенных мероприятий были обсуждены общие и практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, ИКТ, банков и финансов и т.д.

Был подписан ряд двусторонних документов, в частности, соглашение о создании Узбекско-венгерского делового совета между Торгово-промышленными палатами двух стран, Меморандум об установлении побратимских отношений между Ташкентской и Пештенской областями, Меморандум о сотрудничестве по обмену опытом и оказанию взаимовыгодной информационной поддержки в сферах альтернативной энергетики и инфраструктурного развития между Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и венгерским промышленным кластером "ArchEnerg International Cluster" и другие соглашения в отдельных областях.

Также были подписаны соглашение о сотрудничестве между Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Венгерским агентством по развитию торговли, соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) и Ассоциацией венгерских туристических агентств и туроператоров Венгрии по наращиванию объемов взаимных туристических потоков, а также соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию фармацевтической отрасли Республики Узбекистан и Фармакологическим кластером Венгрии по совершенствованию системы образования в сфере фармацевтики.

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