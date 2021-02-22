



Погода в Узбекистане на 23 февраля



ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 февраля , погода по прогнозам синоптиков: 23-26 февраля на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской территории России (Московская область). 23 февраля по республике пройдут дожди, 24 февраля осадки (дождь, снег), по предгорным и горным районам местами сильные. Температура 24 февраля ночью и днем 2-7° тепла, 25-26 февраля понижение температуры ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. По Каракалпакстану, Хорезмской области 23 февраля осадки (дождь, снег), 24 февраля без осадков. 24-25 февраля понижение температуры по Каракалпакстану ночью до 17-22° мороза, днем до 10-15° мороза, по Хорезмской области ночью до 12-17° мороза, днем до 5-10° мороза. 23-25 февраля местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. 22-26 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. По Хорезмской области температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам снег, местами сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

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