Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 79681 заболевших

ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 20 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 79 тысяч 681 человек. Число умерших от COVID-19 составило 622 человека. Выздоровели 78 тысяч 171 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 90-е место в мире, по смертности - 101-е.

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