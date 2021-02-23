Погода в Узбекистане на 24 февраля

Погода в Узбекистане на 24 февраля23.02.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 февраля , погода по прогнозам синоптиков:
24-26 февраля на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской территории России (Московская область).
24 февраля в Республике ожидаются осадки (дождь, снег), по предгорным и горным районам местами сильные.
Температура 24 февраля ночью и днем 2-7° тепла, 25-26 февраля понижение температуры ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза.
По Каракалпакстану, Хорезмской области 24 февраля без осадков. 24-25 февраля понижение температуры по Каракалпакстану ночью до 17-22° мороза, днем до 10-15° мороза, по Хорезмской области ночью до 12-17° мороза, днем до 5-10° мороза.
24-25 февраля местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.
24-26 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 3-5° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22° мороза, днем 10-15° мороза; по Устюрту ночью 20-25° мороза, днем 13-18° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла. По Сурхандарьинской области днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, по предгорным и горным районам снег, местами сильный. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ