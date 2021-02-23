Глава МИД Узбекистана посетил Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил во главе представительной делегации Исламскую Республику Афганистан с рабочим визитом.

В рамках пребывания в Кабуле глава МИД был принят Президентом ИРА Мохаммадом Ашрафом Гани и провел встречу с афганским коллегой, министром иностранных дел Ханифом Атмаром и другими официальными лицами.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инфраструктуры, инвестиций, обеспечения безопасности и других.

УЗИНФОРМ