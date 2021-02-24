Делегация МИД Узбекистана посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым посетила Катар.

Программа пребывания в Дохе включала проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Катара, а также участие в очередном раунде узбекско-катарских политконсультаций по линии ведомств внешней политики, в ходе которых обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

В частности, состоялись встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани, заместителем спикера Консультативного собрания (парламента) Государства Катар Мухаммадом аль-Сулайти и Государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом ал-Мурейхий.

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