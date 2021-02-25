



Погода в Узбекистане на 26 февраля



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 февраля , погода по прогнозам синоптиков: 26 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 2-4° мороза.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза; по Устюрту ночью 18-23° мороза, днем 10-15° мороза. По Хорезмской области ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 10-15° мороза.

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