Узбекистан и Швеция провели онлайн-политконсультации

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана в режиме онлайн был проведен 2-й раунд политических консультаций с Министерством иностранных дел Швеции.

Сторону Узбекистана возглавил заместитель министра Шерзод Асадов, Швеции – заместитель генерального директора, директор Департамента Восточной Европы, России и Центральной Азии МИД Швеции Андреас фон Беккерат.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, парламента, инвестиций, экологии, туризма и других.

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