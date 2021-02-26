Глава МИД Узбекистана посетил Индию

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов совершил рабочую поездку в Индию во главе представительной делегации.

Программа визита включала проведение встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, инфраструктуры, технологий и других.

В частности, глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром.

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