Турция сменит посла в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мехметом Суреййа Эром.

В ходе переговоров посол сообщил о завершении своей дипломатической миссии в стране, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов узбекско-турецкой повестки дня, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Мехмет Суреййа Эр работал в Узбекистане с апреля 2019 года, сменив в должности Ахмета Башара Шена.

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