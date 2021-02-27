



Глава Узбекистана поздравил турецкого коллегу



ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Президент поздравил коллегу с днем рождения (Реджепу Тайипу Эрдогану исполнилось 67 лет), после чего стороны обсудили актуальные аспекты двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи