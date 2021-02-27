Глава Узбекистана поздравил турецкого коллегу

Глава Узбекистана поздравил турецкого коллегу27.02.2021 13:29
ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе беседы Президент поздравил коллегу с днем рождения (Реджепу Тайипу Эрдогану исполнилось 67 лет), после чего стороны обсудили актуальные аспекты двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и других.
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