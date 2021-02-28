



Глава МИД Узбекистана посетил Кыргызстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил во главе представительной делегации Кыргызскую Республику. Программа рабочей поездки главы МИД включала встречи с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, министром иностранных дел Русланом Казакбаевым и другими официальными лицами, в ходе которых обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, обеспечения безопасности, инвестиций, инноваций и технологий, транспорта и связи, инфраструктуры, науки, образования, культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи