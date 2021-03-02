



Глава ведомства внешней политики Узбекистана отправился в Москву



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 1 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках пребывания в Москве министр проведет встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической, научной и прочих сферах, а также практические аспекты подготовки организации государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Москву. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи