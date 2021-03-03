



Глава государства провел встречу с советником по вопросам экономического развития



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны, развития национальной экономики и совершенствования системы управления. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи