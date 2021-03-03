Глава государства провел встречу с советником по вопросам экономического развития

Глава государства провел встречу с советником по вопросам экономического развития03.03.2021 10:59
ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.
В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны, развития национальной экономики и совершенствования системы управления.
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