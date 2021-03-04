



Погода в Узбекистане на 5 марта



ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 марта, погода по прогнозам синоптиков: 4-5 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью 5 марта местами сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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