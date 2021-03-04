Ташкент посетила делегация ОАЭ

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах финансов и инвестиций, АПК и сельского хозяйства, альтернативной энергетики, инфраструктуры, строительства и других.

УЗИНФОРМ