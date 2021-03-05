Ташкент посетила делегация Беларуси

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация Республики Беларусь в составе заместителя премьер-министра Александра Субботина, первого заместителя министра иностранных дел Александра Гурьянова и других представителей официальных и деловых кругов РБ.

Программа пребывания делегации в Ташкенте включала посещение ведомств иностранных дел, инвестиций и внешней торговли Узбекистана и ряда других, встречи с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, участие в очередном раунде политических консультаций по линии МИД, 8-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также 1-м заседании Узбекско-белорусского делового совета.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, сельского хозяйства, животноводства, машиностроения, фармацевтики, пищевой промышленности, здравоохранения, приборостроения, электротехники, текстильной и кожевенно-обувной промышленности, транспорта и транзита, международных грузовых перевозок и оптимизации механизмов таможенного контроля, строительной индустрии, туризма, стандартизации и сертификации, информационно-коммуникационных технологий и т.д.

По итогам визита были подписаны План межмидовских консультаций между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь на 2021-2022 годы, "Дорожная карта" по развитию сотрудничества между Торгово-промышленными палатами Республики Узбекистан и Республики Беларусь на 2021-2022 годы.

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