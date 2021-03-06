Новый посол Турции прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Олганом Бекаром, который прибыл в страну для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили практические аспекты подготовки предстоящего на следующей неделе визита в Узбекистан главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

До конца февраля текущего года (с апреля 2019 года) послом Турции в Ташкенте являлся Мехмет Сурейа Эр.

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