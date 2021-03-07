Новый посол ЕС в Узбекистане вступила в должность

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта вновь назначенный глава Делегации Европейского союза, Посол Шарлотта Адриан провела по прибытии в Ташкент встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи были вручены копии верительных грамот, а также обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Европейского Союза в политической, торгово-экономической, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Шарлотта Адриан сменила в должности Эдуардса Стипрайса, который работал в Узбекистане с октября 2016 года.

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