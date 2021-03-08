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Глава государства поздравил женщин Узбекистана
08.03.2021 12:16

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к женщинам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного женского дня.

В поздравлении говорилось:

"Дорогие матери и сестры!

Милые дочери!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин нашей страны с Международным женским днем – 8 Марта.

Поистине, ни с чем не сравнимы образ священной Матери, роль и значение женщины в жизни человека и развитии общества.

В такие праздничные дни, наверное, каждый хотел бы быть поэтом, чтобы слагать оды в вашу честь. Невозможно представить нашу жизнь без почтенных матерей, добрых, заботливых женщин – как и весь этот светлый мир без земли, неба и солнца.

Вы для нас прежде всего олицетворение матери, Родины и семьи, источник безграничной любви и нежности, энергии и вдохновения. Сегодня, в сложных условиях пандемии мы особенно глубоко осознаем эту вечную истину.

Благодаря вам, самоотверженные женщины-врачи и медицинские сестры, вашему подвигу и стойкости в период пандемии тысячи заболевших выздоровели и вновь ощутили радость жизни.

Ваша, уважаемые наставники и учителя, благородная деятельность позволила обеспечить непрерывность процесса обучения и воспитания миллионов детей.

В результате вашего, дорогие женщины, плодотворного и добросовестного труда растет экономическая мощь нашей страны, ее духовный потенциал и международный авторитет.

Сегодня мы ставим перед собой высокие цели во всех сферах и осуществляем масштабные программы и проекты. Все они направлены в первую очередь на улучшение условий жизни и труда наших уважаемых матерей и сестер, дорогих детей.

Выражаю вам, всем женщинам Узбекистана, глубокую благодарность за то, что вы принимаете самое активное участие в огромных преобразованиях в нашей стране.

Также сердечно поздравляю с праздником уважаемых женщин-дипломатов – послов зарубежных государств и представителей международных организаций, участвующих в сегодняшнем мероприятии, и выражаю искреннюю признательность за эффективное сотрудничество с нашей республикой.

Уважаемые друзья!

Сегодня роль и влияние женщин возрастают во всех сферах и отраслях. Ярким подтверждением является то, что в стране женщины составляют 45 процентов занятого населения.

Среди них есть известные государственные и общественные деятели, в частности, десятки сенаторов и депутатов, министры и хокимы, Герои Узбекистана, академики, профессора, народные поэты, народные учителя и народные артисты Узбекистана, активисты негосударственных организаций.

В настоящее время в Узбекистане доля женщин в системе управления составляет 33 процента. Около 1 500 женщин занимают руководящие должности разных уровней. Имеющие организаторские способности, инициативные женщины эффективно работают хокимами в 6 районах, на многих территориях – заместителями первых лиц, управляют крупными предприятиями, банками и компаниями, субъектами предпринимательства.

В целях дальнейшего повышения такого большого потенциала, усиления участия женщин в управлении делами государства и общества сформирован резерв кадров, в который включены более 6 тысяч наших соотечественниц.

Не будет преувеличением сказать, что обладающие современными знаниями, талантом, лидерскими качествами, самоотверженные женщины – это золотой фонд нашего народа.

Дорогие женщины!

В последние годы осуществляется большая работа по обеспечению прав и интересов женщин, всестороннему укреплению института семьи. Следует особо подчеркнуть, что в целях реализации государственной политики в данном направлении создана вертикальная система, которая доходит до махалли и семьи.

Как вы знаете, на видеоселекторном совещании 26 февраля мы подробно обсудили проводимую работу в рамках этой системы и стоящие перед нами важные задачи. Уверен, что вы, уважаемые женщины, примете активное участие в их реализации.

Недавно организованная Федерацией профсоюзов Узбекистана и Министерством по поддержке махалли и семьи Республиканская рабочая группа изучила и выявила во всех регионах жизненные проблемы женщин. Для проведения адресной работы по их решению внедрена совершенно новая система – "женская тетрадь".

Благодаря этому за последние 3 месяца республиканской комиссии удалось решить проблемы 80 тысяч женщин, 32 тысячи из числа оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке обеспечены работой. За счет средств Антикризисного фонда практическая помощь оказана около 17 тысячам женщин.

Только в рамках программы "Каждая семья – предприниматель" около 126 тысячам наших соотечественниц предоставлены льготные кредиты. Также почти 215 тысячам семей выделены кредиты на развитие семейного предпринимательства в общей сложности более чем на 6 триллионов сумов. Почти 55 тысяч женщин обучились разным профессиям в центрах предпринимательства, профессионального образования, занялись ремесленничеством и надомным трудом.

В рамках реализации Пяти важных инициатив в отдаленных районах организованы швейные цехи, обеспечена занятость 10 тысяч женщин. 1 250 женщинам выплачены первоначальные взносы на приобретение жилья в размере почти 22 миллиардов сумов.

Эта благородная работа в нынешнем году будет продолжена. Вчера я подписал постановление, в соответствии с которым создается новая система всесторонней поддержки женщин на всех уровнях, вплоть до махалли.

Отныне ни одна женщина в Узбекистане не останется без внимания и заботы государства и общества.

Также в текущем году из бюджета будут выделены средства в размере 210 миллиардов сумов на обеспечение жильем женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и девушек, находящихся на иждивении матерей-одиночек.

Дополнительно 211 миллиардов сумов мы направим на обеспечение женщин "социальным жильем" на условиях аренды. Кроме того, будет выделено еще 110 миллиардов сумов на оказание материальной помощи женщинам, потерявшим кормильца, нуждающимся в постороннем уходе и в квалифицированной медицинской помощи.

Наряду с этим из бюджета дополнительно будет выделено 600 миллиардов сумов на обучение женщин профессиям, трудоустройство и поддержку их предпринимательских инициатив.

Еще один важный вопрос. В последние годы проводится эффективная работа по предупреждению семейных разводов, которые негативно влияют на воспитание подрастающего поколения, институт семьи в целом. Стараниями активистов махалли, общественности удалось примирить около 23 тысяч семей, оказавшихся на грани развода, сократить число разводов более чем на 3 тысячи. Однако мы должны признать горькую правду, что этот показатель все еще остается высоким. Только в прошлом году распалось более 28 тысяч семей.

Безусловно, у всех нас одно желание: чтобы в нашей стране не разрушались семьи, дети не оставались брошенными на произвол судьбы при живых родителях...

Я вновь и вновь обращаю ваше внимание на следующую мысль.

Семья – это очаг любви и счастья, источник незыблемых нравственных и духовных ценностей. Семейное счастье – самое большое счастье на свете, о котором во всем мире слагаются поэмы и песни.

В связи с этим хочу обратиться к нашей молодежи: подходите к созданию семьи, строительству своей судьбы и судьбы своих будущих детей с большой ответственностью. К этому вопросу нельзя относиться несерьезно, губить жизнь свою и другого человека.

Надеюсь, что активисты махалли, наши уважаемые ветераны, обладающие богатым жизненным опытом и пользующиеся авторитетом, представители духовенства, молодежь, которая служит примером для сверстников, усилят свою работу в этой сфере.

Уважаемые соотечественники!

Как вам известно, недавно с высокой трибуны Организации Объединенных Наций я заявил, что мы последовательно продолжим работу по повышению роли женщин в общественной, политической и деловой жизни страны.

Одним из важных шагов в данном направлении в нынешнем году станет проведение в нашей стране диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии и регионального женского бизнес-форума.

Для дальнейшего ускорения темпов всей этой работы нам необходимо принять Стратегию достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан в 2020-2030  годах и приступить к ее осуществлению.

Особое внимание мы должны уделить воспитанию девочек, их подготовке к самостоятельной жизни, обретению современных знаний и профессий, трудоустройству, чтобы они могли занять достойное место в обществе.

Работая на основе "женской тетради", для более эффективного решения имеющихся проблем нам нужно задействовать новые механизмы в разрезе каждой махалли, каждой семьи.

Все вы хорошо знаете, что на местах мы создаем новые и новые "IT-парки", на рынке труда расширяем сферу услуг, базирующихся на "умных" технологиях и инновациях.

Кто будет работать в этом секторе? Кто займет этот рынок? Безусловно, наши юноши и девушки, молодые специалисты.

Неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения, конечно, должны стать искусство, литература, спорт, культура чтения. В этих целях в последнее время мы приняли ряд постановлений и программ по усилению духовно-просветительской работы в обществе. И в их полной реализации мы в первую очередь будем опираться на вашу, уважаемые женщины, активность, высокий интеллектуальный потенциал, знания и опыт.

Дорогие соотечественники!

Стало доброй традицией, что каждый год накануне праздника 8 Марта наши одаренные девушки, ярко проявившие свои таланты и способности и достигшие больших успехов в учебе, работе, общественной деятельности, награждаются Государственной премией имени Зульфии.

Сегодня еще 28 девушек пополнят ряды лауреатов премии. Уверен, что в будущем они, как и Зульфия-ханум, будут примером для всей молодежи в беззаветном служении родному Узбекистану.

Накануне праздника 297 женщин, много лет работающих в разных сферах и достигших высоких результатов, принимающих активное участие в жизни государства и общества, награждены нагрудными знаками "Муътабар аёл".

В соответствии с Указом Президента группа наших уважаемых женщин за большие заслуги в развитии страны, повышении благосостояния народа, укреплении семьи и общества, воспитании молодого поколения в духе патриотизма удостоена высоких государственных наград – почетных званий, орденов и медалей.

Давайте поздравим их от всей души!

Для меня огромная честь в этот прекрасный, незабываемый день вручить достойным представительницам женщин страны, а также девушкам – лауреатам Государственной премии имени Зульфии высокие награды.

Уважаемые друзья!

Мы считаем проявление внимания и заботы о наших матерях, дорогих сестрах, милых дочерях своим наивысшим человеческим долгом. Ведь еще великий поэт и мыслитель Алишер Навои сказал, что наш долг перед женщинами не измерить и тысячами сокровищ.

Поэтому все мы, от Президента до руководителей и ответственных лиц всех уровней, должны в своей деятельности исходить из этого важного критерия.

Мы хорошо понимаем, что в обществе, где обеспечены права и интересы женщин, обязательно будут царить мир, справедливость и благополучие. Если счастлива женщина – счастливы семья и общество.

Дорогие женщины!

Еще раз от всей души поздравляю вас с праздником 8 Марта, желаю всем вам здоровья, мира и достатка вашим семьям.

Пусть всегда вас окружают любовь и забота родных и близких, детей и внуков, всего нашего народа!

Пусть долгой, счастливой и прекрасной будет ваша жизнь!

Спасибо за внимание."

УЗИНФОРМ

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