Делегация МИД Узбекистана посетила Иран

Делегация МИД Узбекистана посетила Иран09.03.2021 10:17
НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 7-8 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым посетила с визитом Исламскую Республику Иран, чтобы обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.
Программа пребывания в Иране включала проведение встреч с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС), министром иностранных дел ИРИ Мухаммадом Джавадом Зарифом, участие в 6-м раунде политических консультаций между МИД двух стран.
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