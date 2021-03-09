Делегация МИД Узбекистана посетила Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 7-8 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым посетила с визитом Исламскую Республику Иран, чтобы обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

Программа пребывания в Иране включала проведение встреч с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС), министром иностранных дел ИРИ Мухаммадом Джавадом Зарифом, участие в 6-м раунде политических консультаций между МИД двух стран.

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