



Погода в Узбекистане на 11 марта



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 марта, погода по прогнозам синоптиков: 13-14 марта на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область).



13-14 марта по республике пройдут осадки (дождь, в ночь на 14 марта с переходом в снег), местами сильные.



По Каракалпакстану, Хорезмской области 13 марта снег, местами возможен сильный.



14-15 марта понижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 2° мороза-3° тепла, по Каракалпакстану ночью до 10-15° мороза, днем до 2-7° мороза, по Хорезмской области ночью до 6-11° мороза, днем до 0-5° мороза.



13-14 марта местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.



11-12 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза - 3° тепла, днем 5-10° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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