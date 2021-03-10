Погода в Узбекистане на 11 марта

Погода в Узбекистане на 11 марта10.03.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 марта, погода по прогнозам синоптиков:
13-14 марта на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область).
13-14 марта по республике пройдут осадки (дождь, в ночь на 14 марта с переходом в снег), местами сильные.
По Каракалпакстану, Хорезмской области 13 марта снег, местами возможен сильный.
14-15 марта понижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 2° мороза-3° тепла, по Каракалпакстану ночью до 10-15° мороза, днем до 2-7° мороза, по Хорезмской области ночью до 6-11° мороза, днем до 0-5° мороза.
13-14 марта местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.
11-12 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза - 3° тепла, днем 5-10° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ