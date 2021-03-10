Ташкент посетил глава МИД Турции

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил с рабочим визитом министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

7 марта он принял участие в церемонии открытия в Самарканде Генерального консульства Турции, которое призвано способствовать развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также посетил Хиву и Бухару.

Программа пребывания в Ташкенте 8-9 марта включала встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым, министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, участие в прошедшем в МИД 2-м заседании Группы по стратегическому планированию.

В ходе проведенных мероприятий были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, туризма, спорта, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, прежде всего, ООН, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организации экономического сотрудничества и других.

По итогам визита были подписаны Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2022-2023 годы и Меморандум о взаимопонимании в сфере переводческих услуг, была достигнута договоренность об организации в июне текущего года "Дней культуры Узбекистана в Анкаре и Стамбуле".



До посещения Узбекистана глава МИД Турции посетил Туркменистан и теперь отправился в Кыргызстан.

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