



Глава МИД Узбекистана посетил Исламабад



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов совершил рабочий визит в Исламскую Республику Пакистан во главе представительной делегации. В рамках пребывания в Исламабаде министр провел встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, министром иностранных дел Шахом Махмудом Курейши и другими официальными лицами. Проведенные переговоры были посвящены обсуждению актуальных вопросов дальнейшего развития узбекско-пакитсанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, инфраструктуры, банков и финансов, таможенного регулирования, туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи