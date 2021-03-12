



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ОАЭ



ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с Наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном. В ходе разговора глава Узбекистана поздравил принца с днем рождения (ему исполнилось 60 лет), после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, провели обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи