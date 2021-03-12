В Ташкент прибыл новый глава Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта в Узбекистан с двухдневным государственным визитом прибыл Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Это третий государственный визит (после визитов в Россию и Казахстан) Садыра Жапарова, после того, как он был избран на пост главы КР 28 января.

Программа пребывания в Ташкенте включает встречи с представителями официальных и деловых кругов Узбекистана, посещение парламента и ряда промышленных предприятий. Также запланирована встреча с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Так, в первый день визита глава КР был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе переговоров с которым в узком и расширенном форматах были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, транспорта и связи, энергетики, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, спорта, туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур (ООН, СНГ, ШОС, ОИС, СТТГ и т.д.).

По итогам встречи были подписаны Совместное заявление Президентов Узбекистана и Кыргызстана и 22 документа, направленных на активизацию узбекско-кыргызских отношений в сферах таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, карантина растений, образования, науки и культуры. В частности, Президенты подписали План практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов, Соглашение о создании узбекско-кыргызского Инвестиционного фонда, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики.

Вечером в честь главы Кыргызстана был дан официальный прием с участием делегаций обеих стран.

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