Узбекистан и РФ провели очередной раунд консультаций по линии МИД

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля в Ташкенте был проведен очередной раунд узбекско-российских межмидовских политконсультаций, для участия в котором в страну прибыла делегация Российской Федерации во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

В ходе консультаций стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций и других.

По завершении переговоров глава россйиской делегации был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, с которым обсудил итоги прошедших консультаций.

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