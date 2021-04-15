Глава Узбекистана провел переговоры с премьером Пакистана

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в режиме онлайн переговоры с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.

В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в сферах политики, международного сотрудничества, торговли и экономики, транспорта и связи, бизнеса, инвестиций, науки, образования, туризма, культуры.

В частности, было предметно рассмотрено строительство Трансафганской железной дороги, возобновление авиасообщения.

По итогам онлайн-встречи было принято Совместное заявление, а также подписан ряд важных документов в области стандартизации и метрологии, сельского хозяйства и других.

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