Ташкент посетила глава ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей в страну во главе представительной делегации действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Швеции в сферах образования, инноваций и инвестиций, бизнеса, политики, торговли и экономики, а также углубления взаимодействия с ОБСЕ.

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