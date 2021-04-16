



Назначен новый замглавы внешнеторгового ведомства Узбекистана



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление ПП-5065 о назначении заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики. На эту должность был назначен Бахтиер Рахимов, ранее работавший в Администрации Президента Республики Узбекистан, Кабинете Министров и Государственном таможенном комитете Республики Узбекистан. В сферу ответственности Б.Рахимова в новой должности входят вопросы обеспечения эффективного функционирования Национальной системы поддержки экспорта, развития экспортного потенциала отраслей и регионов, проведения комплексной маркетинговой политики на внешних рынках, а также координации вопросов развития транспортно-коммуникационного и логистического потенциала и международных транспортных коридоров, сообщает внешнеторговое ведомство. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи