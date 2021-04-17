Главу Узбекистана поздравляют зарубежные коллеги

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают послания от глав зарубежных государств и правительств с поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман месяца Рамадан.

В частности, поздравления прислали Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Аль Нахаян, Президент Тунисской Республики Кайс Саид, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун, Президент Палестины Махмуд Аббас, Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид, Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла Второй, наследный принц Саудовской Аравии, заместитель председателя Кабинета Министров, министр обороны Мухаммад ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Абу Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахаян, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпур, Верховный имам Египта, руководитель университета "Аль-Азхар" Шейх Ахмад ат-Тайиб.

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