Узбекистан и Польша провели заседание межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в ведомстве внешней торговли Узбекистана в режиме онлайн было проведено 7-е заседание узбекско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству на уровне заместителей руководителей Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерства экономического развития, труда и технологий Республики Польша.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в инвестиционной, торгово-экономической, финансово-технической, культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, банков и финансов, промышленности, туризма, бизнеса, транспорта и логистики, регулярного грузового авиасообщения и других.

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